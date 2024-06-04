販賣動物用藥品須有販賣許可證。（新北市動保處提供）

動物用藥品並非一般商品，不可在網路上販售。新北市動保處提醒，網路販售經登記的藥品依法可處最低9萬元罰鍰，若販賣未經核准動物用藥品，屬動物用禁藥，依法可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

動保處表示，依現行法規，販賣動物用藥品應先向所在地縣市政府主管機關申請，經審查合格並核發動物用藥品販賣業許可證後，才可以營業，且應依登記地址營業並於場所明顯處懸掛許可證，亦不得於網路上販售。若為處方藥品，需經由執業獸醫師開具處方箋才可以買賣及使用。

動保處去年查訪動物用藥品相關場所104場次，並抽查藥品銷售紀錄、處方箋等資料共計198件及宣導相關法規。

動保處呼籲，家中毛寶貝如有用藥的需求，應依獸醫師建議使用適合的動物用藥品，並且謹慎選擇購買途徑，認明合法動物用藥品販賣業者購買，除確保動物用藥品品質外，也守護毛寶貝健康。