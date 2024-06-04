在天候因素衝擊下，東南亞與大陸西南等市場出現割膠不順、供給緊繃等問題，如泰國南部、越南、甚至大陸雲南等地區因連續數個月的乾旱衝擊，橡膠割採進度大受影響；大陸海南則是有暴雨影響，導致割膠進度緩慢。

法人表示，天然橡膠價格在供給端影響下5月不斷走揚，大陸市場天然橡膠價格在5月底攀至年內新高，印度市場近日價位也來到三年來的高點。目前來看6月初以來漲勢略有鬆動，判斷下游採購意願因當前高價較為保守，未來可能還會處於高點一段時將，但在6月中下旬天候變化後，走勢或有所回檔。

與天然橡膠有部分替代競爭關係的合成橡膠可能因此受益，受到天然橡膠價格提振，如SBR（苯乙烯-丁二烯橡膠）等合成橡膠價位在5月底價格有相當幅度的飆升，同樣漲至年內高點水平。

法人表示，下游輪胎廠對於SBR仍有部分剛性需求，加上SBR供給壓力不大，供需支撐下，看好SBR等合成橡膠後續價格還將處於高點。且天然橡膠除近年天候劇烈變動，後續還疊加歐盟反毀林法案的壓力，正在走出產業谷底的合成橡膠有望受惠，逐步扭轉產品的價位需求結構。