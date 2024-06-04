67歲陳美鳳是演藝圈知名的美魔女，因姣好身材及凍齡狀態被封為「最美歐巴桑」，她的一舉一動也常引起網友討論，時常在社群分享生活的她，近日曬出一張短髮美照，竟意外和南韓電音女神DJ SODA撞臉，掀起網友熱議。

陳美鳳近日發文和粉絲們交流星座和血型，大方曬出一張自拍美照，畫面中可見她身穿黑色T恤，頂著一頭俏麗粉色短髮，緊緻鵝蛋臉化著黑色煙燻眼妝，讓原本就漂亮的眼睛更加深邃美艷。而頭上的淺粉髮色也讓她顯得更加凍齡，甚至散發出韓國女星氣質。

陳美鳳(左)逆齡粉短髮造型，網讚撞臉電音女神DJ Soda(右)。（圖／翻攝自臉書 陳美鳳、IG @deejaysoda）

陳美鳳煥然一新的造型，讓大批網友眼神為之一亮，留言大讚她相當跟得上潮流：「百變鳳姐」、「很前衛的髮色，整體造型很美耶」、「鳳姐一直走在時尚的尖端～美」，還有人直誇她這樣的造型很像韓國火辣電音女神DJ SODA。

據悉，韓國電音女神DJ SODA，在全球享有超高人氣，IG共有超過541萬粉絲追蹤，不僅擁有天使臉孔及魔鬼身材，如今事業版圖更拓展至日本，登上當地知名雜誌封面，海外知名度持續攀升，她也經常現蹤台灣被粉絲捕獲，日前曾受邀在台北指標性夜店Ai Nightclub擔任跨年壓軸演出。