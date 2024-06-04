義大利南部古城赫古拉尼翁一處古民居牆面遭荷蘭遊客以黑色麥克筆簽名塗鴉。

全球觀光大國義大利小心翼翼保護全國各地古蹟，然而時不時就有脫序遊客做出破壞行為。義國南部一處2000年前遭火山爆發瞬間淹沒的古城，日前有一名荷蘭觀光客竟以麥克筆在當地倖存的古羅馬房屋牆面簽名，文化部長聲明將從嚴懲處，絕不寬貸。根據義大利今年初通過的法律，這類離譜罪行可重罰4萬歐元（新台幣約141萬元）。悲慘的是，麥克筆留下的簽名極可能無法去除。

綜合路透社、荷媒《荷蘭新聞》（Dutch News）報導，這名離譜遊客是27歲的荷蘭男子最近在義大利南部度假，周日（2日）在那不勒斯附近的古城赫古拉尼翁（Herculaneum）考古園區遊覽時竟有離譜行為，他以黑色麥克筆在一處2000年前古羅馬中上階級連棟式家宅（domus）彩繪牆壁上簽名，在場遊客目擊之後向警衛通報。

赫古拉尼翁與龐貝（Pompeii）同在西元79年維蘇威火山噴發過程遭到掩埋，規模小於龐貝，仍列為聯合國教科文組織世界遺產地點，這座小鎮埋在更深的火山灰之下，保存狀況更為良好。警方在周一（3日）發布的聲明強調：「用黑色麥克筆留下的簽名無法去除」。警方說，這名男子的身分經由迅速確認並且拘留，經過確認，牆上塗鴉與這名男子的簽名相符，男子面臨毀壞汙損藝術品的罪名指控。

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）在臉書發文嚴斥，「我國文化財再度成為粗魯愚蠢行為標的」、「必須受到最嚴厲的懲罰」，誓言全力起訴這名觀光客。

義大利古城赫古拉尼翁古蹟牆面遭荷蘭遊客以麥克筆簽名塗鴉，同一處牆面早已布滿多個刻字痕跡，顯見觀光客離譜行為多不勝數。（路透）

今年1月，義大利國會通過法律，針對破壞歷史古蹟的罰款上限1.5萬歐元大幅拉高，破壞紀念碑古物最重罰4萬歐元，破壞文化遺產文物最重罰6萬歐元（台幣約211萬元）。

罰則拉高的導火線是氣候變遷示威抗議人士近年在羅馬特雷維噴泉（Trevi Fountain）、佛羅倫斯舊宮（Palazzo Vecchio）、威尼斯聖馬可大教堂（St Mark’s Basilica）等國際級古蹟表達訴求時上演汙損式抗議行動。然而，觀光客各式各樣破壞舉動也沒少過，多不勝數，令義大利政府傷透腦筋。

2015年，荷蘭鹿特丹飛燕諾隊（Feyenoord）一票足球迷在歐洲足總歐洲聯賽期間於羅馬破壞古蹟，造成800萬歐元的巨額損失，超過40名荷蘭人遭到拘留，飛燕諾隊球迷也遭禁止赴羅馬觀戰。

去年有一名住在英國的27歲保加利亞健身教練偕同女友在羅馬觀光，他在羅馬競技場牆壁以鑰匙刻下自己與未婚妻名字及觀光年分「Ivan + Hayley 23」，其他遊客當場制止喝斥通報後由義大利警方追緝到案，他面臨1.5萬歐元或5年監禁重罰。他向當局寫的道歉信函竟自稱不知羅馬競技場是古老建築。

米蘭知名的古蹟商場「易曼紐二世拱廊」（Galleria Vittorio Emanuele II）去年也遭觀光客刻痕塗鴉，然而警方並未抓到嫌犯。