嶺南畫派大師、文化大學名譽博士歐豪年教授，於4月25日仙逝雲遊，為紀念他在書畫與藝術教育的卓越成就，文化大學在曉峰紀念館9樓歐豪年美術館舉辦「御風而行－歐豪年大師紀念展」，並於4日舉辦開幕典禮，展覽呈現大師一共42幅畫作，繼續傳承發揚嶺南畫派的影響力。

今日舉行的開幕儀式，現場嘉賓超過100人。國立故宮博物院副院長余佩瑾在致詞時表示，歐豪年大師與文化大學淵源深厚，透過展覽清楚了解大師一生的藝術成就及嶺南畫派的發展，文化大學設有華岡博物館、歐豪年美術館，而故宮與華岡博物館、歐豪年美術館距離不遠，期盼未來館際間交流頻繁，尤其明年是故宮典藏百年大慶，將有各項藝術展品的活動，期待故宮、華岡博物館及歐豪年美術館，能形成一個藝術重鎮，吸引更多人欣賞藝術，讓台灣更美。

文化大學校長王子奇提到，歐豪年大師一直是文化大學極為重要的藝術指標與精神資產，這期間對大師始終懷抱崇敬之意。直至接任文化大學校長，更是將尊崇之心化為實際行動，包括「歐豪年美術館」的營運維護、規劃舉辦畫展，優化展館空間與硬體設備，希望保護並延續歐豪年教授的影響力，繼續傳承發揚嶺南畫派之藝術價值。

王子奇說，歐豪年大師在文化大學執教近40年，2004年捐贈百件書畫作品，文化大學典藏歐教授從1957年23歲時所作〈緣溪行〉到2021年與弟子們合繪〈百花圖〉，從早年至晚年作品共132組件。

王子奇指出，「御風而行－歐豪年教授紀念展」展出的42幅畫作，即是由捐贈典藏作品挑選，透過紀念展具體展出不同時期的作品，或與其他大家合作之傳世佳作，以作品領略歐豪年大師精采的藝術人生，經由看展的時光，更讓後人近身感受藝術帶來的視覺衝擊。該藝術展為常態展覽，平日每日早上九點到四點歡迎蒞臨欣賞大師畫作。