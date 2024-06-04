台灣物價飆漲，正餐若想吃飽常常一買就是上百元，但一名女大生透露，只是因為跟同學去吃一份140元的咖哩飯，就被母親大罵不會省錢，瞬間引起討論，不少學生感嘆現在一餐沒吃超過100元真的吃不飽。

一名女網友昨（3）日在「Dcard」表示，近日午餐跟同學一起去吃了140元的咖哩飯，沒想到媽媽知道後氣到不行，霹靂啪啦一頓臭罵，說原PO的堂姐、堂妹都自己煮，一餐不吃超過50元的東西，甚至稱「100以內我都能接受，你吃到140，真的很不會省錢」，讓原PO傻眼喊「現在物價那麼貴，是能吃的了什麼東西？」

不少人看完全都被驚呆，紛紛喊「太誇張了吧，我媽反而說吃不要省，擔心我花費少是不是沒吃飯還塞錢給我」、「我早餐就可以吃200了」、「現在物價漲成這樣。一餐要吃飽很容易就超過100了吧」、「我平日還真沒幾餐低於100，窮就不要生拜託」、「這樣140很便宜吧」、「沒能力真的不要生小孩，140也能吵」、「花不起不要生小孩，真的害死小孩了，連吃一餐正常都要看人臉色，到底」。

也有人說「如果父母覺得太貴你可以嘗試去打工，花自己的錢就不用聽他的了」、「只能說拿人手短」、「跟家裡拿錢就沒辦法，雖然我不覺得妳有吃多貴就是了」、「找一些比較高CP值的吧，像有些自助餐內用的話湯、飯可以吃到飽那種」。