董姓女子2022年6月與前夫到宜蘭1間溫泉會館，她在前夫洗澡時，拿手機翻拍前夫與女友Line對話，事後還傳給前夫，稱不要跟女友打情罵俏一邊跟自己上床。前夫提告，桃園地方法院依無故以照相竊錄他人非公開談話罪，處拘役50日，得易科，可上訴。

法院調查，董女與男子先前是配偶關係，因為2人有感情問題，董女在溫泉會館時，趁著前夫洗澡，拿起前夫手機，並查看前夫與女友對話內容，並拿手機翻拍，後續還傳給前夫。

董女否認妨害祕密，她說，和前夫於2021年12月底離婚，因為考量有孩子關係，要跟前夫複合，當天因為小孩睡了，前夫手機沒有任何密碼，夫妻間也有互相看手機的習慣，因為看到前夫跟女友有訊息，自己跟前夫說，不要一邊跟女友打情罵俏，一邊跟自己上床。

董女又說，這段期間有拿前夫手機查資料，前夫也沒有不同意，自己只是想留個證據，後來也刪除了，沒有分享給任何人，只有前夫跟自己看過。

不過法院發現，董女將翻攝對話照片傳給前夫後，前夫隨即說「這個行為是觸犯法律的」。若前夫同意董女以手機拍攝對話紀錄，不至於看到截圖就立即表示行為有觸法之虞，顯見前夫並未同意董女以手機拍下對話紀錄。

因此法院認為，董女說法實屬卸責，無法採信。法院提到，2人原本是配偶，但因感情問題，董女無視前夫享有祕密通訊的自由及可合理期待的隱私，進而看前夫手機並翻拍，使得前夫隱私遭侵犯，所為實屬不該。考量董女犯後始終否認犯行，依無故以照相竊錄他人非公開談話罪，處拘役50日，得易科，可上訴。