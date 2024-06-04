法務部行政執行署台北分署今天舉行「123聯合拍賣會」，廣受矚目的豪宅社區「首泰大直」6樓建物拍賣案，以新臺幣9,311萬1,111元高價拍定，溢價311萬1,111元。另劉冠軍木柵別墅、陳由豪的土地，今天仍流標。

台北分署表示，北市陳姓民眾因擔保某智慧科技股份有限公司滯納之勞、健保費等債務未履行，其位於北市大直重劃區的豪宅社區「首泰大直」在今日由台北分署進行第3次拍賣程序。該建物位於社區6樓，主建物及附屬建物面積合計184.66平方公尺，基地持分面積約60.56平方公尺，為4房2廳2衛之格局，並含2個平面車位，拍賣底價9,000萬元。該屋地段精華，且為拍定後點交之物件，因而吸引民眾投標應買，最終以9,311萬1,111元之高價拍定，較底價高出311萬1,111元。

另受關注的侵占國安秘帳案犯嫌劉冠軍妻子孟雯華遭沒收之木柵地區別墅，與欠稅大戶陳由豪所有之新北市石碇區、深坑區土地未能於本次拍定，台北分署將另定期進行第2次減價拍賣程序。