端午佳節將至，夢時代Mia C'bon超市、瓦城、時時香、大心、鄧師傅、黑橋牌、手信坊及STARBUCKS皆紛紛推出別具特色的端粽禮盒，搶攻民眾的味蕾，無論是肉粽、素粽、甜粽、鹹粽、南部粽、北部粽皆應有盡有，民眾可趁此時節飽嚐各式節慶美味。與此同時，夢時代APP加碼推出會員好康活動，自6月3日起連續8日，扣3點即可參加慶端午「粽粽有賞」拉霸遊戲，有機會獲得最大獎666點OPENPOINT點數。

位於夢時代B1F的Mia C'bon超市，瞄準饕客喜愛，特別引進紅豆食府的「雙享粽禮盒」，內含每口都充滿著米香與飯菜香的「上海菜飯鮮肉粽」及嚴選上等糯米且甜而不膩的「豆沙粽」，推薦價550元；另外喜愛甜食的民眾，更不能錯過「甜心冰粽組」，內餡包裹著香濃滋味的波霸奶茶、脆酷花生及紅豆麻糬，三種口味一盒滿足，推薦價485元。黑橋牌推出長年熱銷的人氣招牌「府城廟口粽」，依循古法包粽工序，嚴選安心豬肉、屏東紅仁鹹蛋黃、北港花生、香菇、栗子等優質食材，並以自榨豬油炒香配料，裹入溫潤長糯米，優惠價610元，並贈送保冷袋乙只。

此外，瓦城集團旗下的時時香、瓦城及大心今年一同再度推出「泰式蝦醬肉粽」、「醇厚麻油雞肉粽」、「椰香榴槤粽」及「芋香紫米粽」四款萬眾期待的經典端粽，並依據消費者的多元需求，獻上「獨樂樂不如粽樂樂禮盒」，推薦價980元；「經典粽樂樂」，推薦價630元；以及「人氣美味鹹粽」，推薦價750元。而在美食街具有高人氣的鄧師傅則推出三種口味一次滿足的端粽禮盒，優惠價728元，內含暢銷熱賣的「鮑魚干貝荷葉飯」、「鰻魚干貝荷葉飯盒」以及素食者也吮指回味的「麻油野菇荷葉飯」。

夢時代觀察，除了鹹粽之外，精緻冰涼可口的甜粽，也深受民眾喜愛。星巴克今年即推出節令限定的「粽夏星情禮盒」，內含首度以牛奶糖內餡融入酸甜無花果的「焦糖咖啡無花果星冰粽」和清爽水果風味搭配濃郁紅茶香氣的「洛神貴妃紅茶星冰粽」，推薦價500元。而手信坊則推出「笹之餅」禮盒，Q彈的外皮包裹著草莓、紅豆、花生及黑糖布丁四款濃郁內餡，優惠價360元，喜愛創新組合口味的民眾千萬別錯過了。