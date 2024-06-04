AI經濟時代的數位賦能知識管理與永續發展實踐，6月1日及2日由國科會支持的政大數位賦能與ESG 永續創新產學聯盟攜手唐獎及聯合國永續發展教育組織，與世界第一本知識管理SSCI學術期刊同步舉行國際研討會發表學術研究論文。大會並安排產業創新實踐講座及教育創新社會實踐參訪活動。包含美國產業創新研究院榮譽院長暨政大ESG聯盟計畫主持人顏敏仁教授、IFKAD大會全球主席Prof. Schiuma、國科會產學處許增如處長、唐獎教育基金會執行長陳振川教授、政大ESG聯盟成員溢泰實業林勝男總經理、叡揚資訊胡瑞柔總經理、工研院產科國際所曹永暉總監及產業學院廖肇弘數位訓練長、澄毓設計陳重仁總經理、海能量科技陳茂雄董事長及陳還珠總經理、ESPRO黃一展策略長、世界台商總會永續發展委員會簡偉華主委、坪林鄉黃銘豐前鄉長及石碇螢火蟲書屋葉家豪創辦人等等超過80位產官學界專家出席盛會及永續發展教育實踐基地參訪，共同研討教育及產業創新的數位賦能與永續創新發展策略。

顏敏仁院長於開幕致詞時介紹影響全球ESG及SDGs永續發展思維的經典學說以及整合知識研究到人才教育到產業社會創新實踐的SSD永續系統發展觀念。SSD除了協助產業創新實踐，亦與聯合國永續發展教育及歐洲文化首都地方創生之經驗結合，政大ESG聯盟推動的國際科文教育與各城市及地方政府合作案例，即說明結合地方創生的數位賦能永續發展教育與社會實踐作法。

曾任歐洲文化首都Matera副市長的IFKAD大會全球主席Prof. Schiuma指出從知識發現到創新創業的方法論與實踐，歐美經驗顯示產學合作有利於創新及創造價值。而科技與人文融合的教育在AI時代更是重要。感謝政大ESG聯盟扮演亞洲與歐美合作永續創新研究的重要推手，促進國際交流發展。

國科會產學處許增如處長也蒞臨現場指導見證SSD科研技術應用協助產業創新與國際科文教育創新的豐碩成果。許處長表示，國科會長期以來大力支持學術研究進行科學前瞻創新研發，讓好的學界科研技術有機會創造產業價值以及社會影響力。顏教授主持的政大產學聯盟與ESG永續創新成果有目共睹。

擔任大會特邀講座的唐獎教育基金會執行長陳振川教授表示，唐獎是以永續發展為核心價值的世界級學術大獎，而前瞻的唐獎所遴選出的得獎者也經常於後續獲得諾貝爾獎。永續發展獎歷屆得主包括了協助聯合國永續發展定義的前挪威首相布倫特蘭、被尊稱為能源效率教父的亞瑟羅森費爾德教授、引領氣候變遷與永續研究的詹姆士漢森教授與維拉布哈德蘭教授、致力於地球環境保育教育的珍古德博士、推廣SDGs和巴黎氣候協定的共善永續經濟學家傑佛瑞教授等人及其重要知識與學說需要大量的透過教育以擴大普世價值和社會影響力。

今年會議對於亞洲企業及永續發展的學術研究論文發表，與國際同步分為教育創新與產業創新兩個場次，同時也特別安排至坪林鄉茶業博物館及石碇螢火蟲書屋等具有產官學合作模範的地方創生與永續發展教育實踐基地參訪交流，寓教於樂引領與會者對於知識管理研究與實踐的深度體驗交流，共同促進SDGs及ESG社會實踐。