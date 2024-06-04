科技年度盛會COMPUTEX昨於南港展覽館熱鬧開幕，電競相關商品詢問度相當高。ROG玩家共和國除了ROG Ally X電競掌機，還有增加了AMD Ryzen AI 9 HX 370處理器的ROG Zephyrus G16 AI電競筆電，實現超過50 TOPS的高效運算。

除了掌機，ROG玩家共和國還推出周邊商品包括：ROG Delta II電競耳麥、ROG Azoth Extreme電競鍵盤和ROG Harpe Ace Extreme電競滑鼠。（古明弘攝）
除了掌機，ROG玩家共和國還推出周邊商品包括：ROG Delta II電競耳麥、ROG Azoth Extreme電競鍵盤和ROG Harpe Ace Extreme電競滑鼠。（古明弘攝）

以賽車造型及色系模板為設計靈感的Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition 記憶體。（古明弘攝）
以賽車造型及色系模板為設計靈感的Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition 記憶體。（古明弘攝）

此外，ROG還推出一系列尖端電競周邊，包括：以極致工藝淬鍊精緻外型，內建客製化功能的ROG Azoth Extreme電競鍵盤，還有ROG Harpe Ace Extreme電競滑鼠，不僅藉由碳纖維複合外殼展現47公克輕量與耐用性，也配備業界領先技術，確保精準控制；可傳遞出色音效，打造沉浸式遊戲體驗的ROG Delta II電競耳麥；採耐用舒適材質打造，兼具絕佳調節性的ROG Destrier Core電競椅；充滿時尚風格，讓玩家隨時都能帶上心愛裝備的ROG Archer ErgoAir電競背包等。

宏碁發表Predator新一代OLED電競螢幕。（Acer提供／古明弘台北傳真）
宏碁發表Predator新一代OLED電競螢幕。（Acer提供／古明弘台北傳真）

除了南港展覽館主展場，記憶體產品大廠金士頓Kingston特別把位於會外所打造的showroom變成賽車場，呼應「金士頓：衝破極限」的主題，發表DDR5限量賽車記憶體、DDR5 CAMM2以及AI應用。其中Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition記憶體的設計靈感來自賽車及色系模板，與多家電腦大廠合作運用在電競產品中，8000MT/s的強大傳輸速度、使用三星DRAM，提升玩家的遊戲體驗。

宏碁則發表新一代OLED 電競螢幕，3款新機型分別為 Predator X27U F3、Predator X34 X5 和 Predator X32 X3，配備明亮鮮豔的OLED面板、高刷新率和極速流暢的性能。

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