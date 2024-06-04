科技年度盛會COMPUTEX昨於南港展覽館熱鬧開幕，電競相關商品詢問度相當高。ROG玩家共和國除了ROG Ally X電競掌機，還有增加了AMD Ryzen AI 9 HX 370處理器的ROG Zephyrus G16 AI電競筆電，實現超過50 TOPS的高效運算。

除了掌機，ROG玩家共和國還推出周邊商品包括：ROG Delta II電競耳麥、ROG Azoth Extreme電競鍵盤和ROG Harpe Ace Extreme電競滑鼠。（古明弘攝）

以賽車造型及色系模板為設計靈感的Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition 記憶體。（古明弘攝）

此外，ROG還推出一系列尖端電競周邊，包括：以極致工藝淬鍊精緻外型，內建客製化功能的ROG Azoth Extreme電競鍵盤，還有ROG Harpe Ace Extreme電競滑鼠，不僅藉由碳纖維複合外殼展現47公克輕量與耐用性，也配備業界領先技術，確保精準控制；可傳遞出色音效，打造沉浸式遊戲體驗的ROG Delta II電競耳麥；採耐用舒適材質打造，兼具絕佳調節性的ROG Destrier Core電競椅；充滿時尚風格，讓玩家隨時都能帶上心愛裝備的ROG Archer ErgoAir電競背包等。

宏碁發表Predator新一代OLED電競螢幕。（Acer提供／古明弘台北傳真）

除了南港展覽館主展場，記憶體產品大廠金士頓Kingston特別把位於會外所打造的showroom變成賽車場，呼應「金士頓：衝破極限」的主題，發表DDR5限量賽車記憶體、DDR5 CAMM2以及AI應用。其中Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition記憶體的設計靈感來自賽車及色系模板，與多家電腦大廠合作運用在電競產品中，8000MT/s的強大傳輸速度、使用三星DRAM，提升玩家的遊戲體驗。

宏碁則發表新一代OLED 電競螢幕，3款新機型分別為 Predator X27U F3、Predator X34 X5 和 Predator X32 X3，配備明亮鮮豔的OLED面板、高刷新率和極速流暢的性能。