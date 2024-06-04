台東女中升學成績表現亮眼，韓宜臻（左二）錄取台大醫學檢驗暨生物技術學系；江倢葇（中）錄取台大法律系；潘怡彣（右二）錄取台大地質科學系；翁芷瑄（右一）錄取陽明交大醫學系。（蕭嘉蕙攝）

台東女中升學成績表現亮眼，5人錄取台大、3人上榜醫科，其中，寫作拔尖的林思岑，因摯友為躁鬱症所苦，卻無能為力而遺憾，立志成為助人者，棄筆從醫，錄取台大職能治療學系，盼未來能幫助失能者回歸社會。

台東女中學生蔡慈珮錄取台大外文系。（蕭嘉蕙攝）

「我原本想說可以陪她度過，我們就可以一起海闊天空」，林思岑談起國小時期最要好的朋友，她是個完美主義者，以縣長獎畢業，進入國中後成績不如預期，罹患躁鬱症加上藥物治療而發胖，逐漸拒學，最後休學，避不見面，就此斷聯。

林思岑說，每當想起摯友時，總會感到沮喪無助，「世界上有許多跟她一樣努力掙扎的人，我希望能幫助他們」。

林思岑懷抱對摯友的遺憾，加上疫情期間，看著身為護理師的母親不畏染疫風險，堅守崗位的敬業情操，確立她從醫助人的志願。大學個人申請放榜，如願錄取台灣大學職能治療學系，卻讓父母大吃一驚。

林思岑笑說，父母一直以為她會選填中文系，成為一名國文老師，因為她從小熱愛寫作，不但國中會考作文入選大考中心六級分範本，高中學測情意文也獲得22.5高分，排名全國前0.12％。

林思岑形容自己喜於觀察行為、擅於剖析情緒，成為職能治療師能幫助失能者回歸社會，也希望未來能結合寫作興趣與工作經歷，撰寫出書。