南投縣一名國小主任涉嫌長期熊抱國小女童猥褻，被害人成年後返校發現該主任狼性未改，為了避免學妹受害，決定挺身而出指控，南投縣府教育處調查結果近日出爐，該主任確實有猥褻行為，至少3人受害，依《性別平等教育法》予以解聘、永不錄用，全案移請檢警偵辦。

據了解，該名國小主任20年前擔任教師時，就曾帶多名女童到學校特定空間，不僅熊抱，還上下其手，涉嫌猥褻，當時被害人成年後回到學校，無意間撞見該狼師升任主任仍狼性不改熊抱女童，頓時兒時噁心記憶全湧現，加上受到劉姓校長涉嫌長期性侵害多名女童案件啟發，決定勇敢挺身而出舉發，避免更多女童遭殘害。

被害人在人本教育文教基金會、南投縣議員沈夙崢等人協助下，去年7月出面指控該名國小主任涉襲猥褻，學校立即通報教育處並啟動調查，隨後也有另1名被害人出面指控，校方調查期間涉案主任曾提出申復，近日調查結果出爐。

縣府教育處指出，國小主任涉嫌猥褻女童案調查結果出爐，確認該主任有猥褻等犯罪行為，依《性別平等教育法》予以解聘、永不錄用，全案移請檢警偵辦。

沈夙崢表示，被害人雖然是國小時遭伸狼爪，時隔20年仍身心受創，訪談調查過程中相當煎熬，令人遺憾的是，縣府調查過程中仍有諸多不足，如個資外洩，被害人及家人遭「打電話關心」等情事，將督促縣府擬訂處理性平案、霸凌案的SOP，避免被害人受二度傷害。