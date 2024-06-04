PV是一種因造血幹細胞基因突變引起的慢性血液腫瘤，雖不立即危及生命，但有惡化為更嚴重疾病的風險，因此需要定期就診和長期治療。Ropeg是由藥華藥自行研發生產的新一代長效型干擾素，相較傳統和前代長效型干擾素，Ropeg可延長投藥的間隔時間，達到每兩週施打一次。

Ropeg於2023年3月獲得日本PV藥證，成為日本PV治療的重要選項，並於5月納入日本健保給付，2023年6月1日正式在日本上市銷售。

根據日本法規，新藥上市未滿一年時，每次處方原則上以14天為限。對於需要長期治療的PV患者來說，兩週一次的就診和醫療費用仍是一大負擔。Ropeg上市滿一年後，此一限制即被解除，患者從原本的每兩週回醫院打一針，即日起放寬到一次最多可以拿90天藥量；同時，針對獲開立Ropeg並經主治醫師評估適合自行施打的患者，在經過充分的說明和訓練後，可選擇自行施打或由護理人員協助施打Ropeg，並適用於健保給付，突顯日本主管機關肯定Ropeg的安全性。

為了方便患者自行施打Ropeg，藥華醫藥日本子公司PharmaEssentia Japan將提供可隨身攜帶藥品的保冷袋和存放廢棄注射器的容器。此外，PharmaEssentia Japan於5月初也推出PV病友支援計劃（PSP），開設PV衛教及諮詢網站，由具護士資格的專業人士提供有關疾病、自行施打及醫療費用相關制度的諮詢服務，以協助PV的患者及其家屬積極應對疾病和治療。

Ropeg自2023年6月在日本上市後，日本每月營收穩定成長，2024年4月營收更顯著滾動提升，創下出貨新高。此次獲日本健保給付患者自行施打，並放寬到一次最多可以拿90天藥量，預計能有效減少患者回院就診次數和降低醫療費用負擔，藥華藥樂觀看待今年日本營運加速成長。