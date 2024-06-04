正基關鍵技術在於整合軟硬體之設計與服務，致力於研發小型化和薄型化無線模組(SiP, System in Package)，以應用於物聯網相關產品及穿戴式裝置。著眼於車聯網和電動車充電設備市場的高速增長，根據市場調查機構IMARC報告指出，2022年全球車聯網市場規模達1,439億美元，預計到2027年將超過7,000億美元；電動車充電通訊設備市場則將以27％年均複合成長率快速擴張。

瞄準關鍵成長應用，董事長陳明哲強調，正基持續投入智慧座艙、駕駛監控系統和充電樁解決方案之研發，提供高度相容、低功耗的無線通訊模組；未來將適用於各種汽車平台和操作系統，降低汽車設備總耗能。

正基積極投入5G RedCap產品研發。RedCap技術可大幅降低終端和模組的複雜度、尺寸、功耗和製造成本，被視為推動物聯網普及應用的關鍵技術。根據Counterpoint預測，5G RedCap模組出貨量將佔物聯網模組市場18％，潛力相當可觀。