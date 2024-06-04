外界近來日漸憂心北京在柬埔寨一處關鍵海軍基地不斷擴張的存在。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4日抵達柬埔寨進行短暫訪問，試圖扭轉中國在該國取得的一些軍事上的進展。

美國之音引據路透社報導說，中國正在協助柬埔寨開發施亞努省（Sihanoukville）雲壤海軍基地（Ream Naval Base），這讓美國和其他國家擔心，該基地將成為中國海軍在暹羅灣（Gulf of Thailand）的新前哨，也靠近有爭議的南海水域。

中國上個月派遣海軍「戚繼光艦」和「井岡山艦」訪問柬埔寨和東帝汶，此次訪問將持續到6月中旬，這進一步加深了美國的疑慮。

奧斯汀4日在社交媒體平台X上分享其抵達金邊的消息。奧斯汀接著與前總理、現任參院議長洪森和現任首相洪馬內（Hun Manet）會晤。奧斯汀表示，此行是為探索深化雙邊防務關係的機會。

洪森此前統治柬埔寨近40年，去年8月下台後交棒給兒子洪馬內。在洪森執政期間，柬埔寨成為中國最親密的地區盟友之一。

在與洪馬內會面後，奧斯汀表示，兩人討論了美國和柬埔寨如何加強防務關係以支持地區和平與穩定。奧斯汀也與柬埔寨國防部長迪西哈（Tea Seiha）舉行會談。

一名不願透露姓名的美國國防官員說，華盛頓方面樂觀地認為，曾在西點軍校學習的現任首相洪馬內將比他的父親洪森更願意與華盛頓結盟。

這位官員說，奧斯汀此行不在於取得重大成果或成就。「我們非常清楚過去美國和柬埔寨雙方面臨的挑戰，我認為我方將非常直接、清楚地表明我們如何看待美國的利益。」

2022年6月，柬埔寨開始在中國資助下對雲壤海軍基地進行升級擴建。此前，雲壤一直是美國和柬埔寨海軍進行聯合訓練和演習的地點。柬埔寨已經拆除了美國興建的設施。

根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今年4月的報告，從衛星圖像來看，兩艘中國軍艦自去年12月之後就一直停靠在雲壤基地新碼頭，幾乎形成永久部署。

除了軍艦長期停靠，中國和柬埔寨5月還在接近南海的水域開展為期15天的「金龍-2024」軍事演習。這是自2016年該演習開始以來雙方舉行的最大規模的聯合海陸演習。按照中國國防部的說法，金龍軍演有利提高兩軍戰略協作水平。

澳大利亞新南威爾斯大學澳大利亞國防學院榮譽教授塞爾（Carlyle Thayer）對美國之音表示，中國採取長期戰略，讓東南亞國家習慣于中國逐漸日益擴大的存在，作為對美國在該地區擴大防務合作努力的反制。

他指出，雲壤基地作為永久基地，可以容納大型軍艦和乾船塢，「這將為中國開闢另一個前沿基地，以影響越南南部海岸附近海域和暹羅灣。」

美國聯邦眾議員軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman）和華府「捍衛民主基金會」高級研究員辛格頓（Craig Singleton）上個月撰文警告稱，外交干預已不足以制止北京在柬埔寨的派兵布陣。他們敦促美國迅速行動，採取強有力的回應。

中國一直在持續加強與柬埔寨的所謂「鐵桿」友誼，包括高層交流和基建合作。今年3月，中國國防部長董軍在北京會見了柬埔寨皇家武裝部隊副總司令兼陸軍司令毛．索潘（Mao Sophann），承諾進一步加強軍事合作。

此外，洪馬內上周宣布，柬埔寨8月將開挖一條由中國支持、耗資17億美元的運河。此計畫引發柬埔寨與鄰國越南的緊張關係。外界擔憂中國軍艦可能使用該運河，儘管柬埔寨反駁這些說法毫無根據。