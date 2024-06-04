民進黨政策會執行長王義川先前稱可透過手機訊號，分析立院外陳抗民眾的年齡，挨批監控；國民黨立委徐巧芯再曝有綠營立委要求中華電信新增基地台。民進黨立委洪申翰今(4日)表示，要求提升通訊品質，維持民眾通訊權益，和個資監控毫無關係，反嗆居然有人把兩者胡亂連結。徐巧芯則打臉指出，洪的公文只是增加青島一館訊號，跟她的質詢完全兩回事。她強調基地台越多，所收集資訊比對就更精確，爭議還沒解密。

洪申翰提到，自己的國會辦公室就在青島東路上的「青島一館」，但從本會期開始，深受通訊品質時好時壞困擾，在5月中向電信公司反映後，被告知立法院總務處也因青島、鎮江街附近的通訊品質不穩定，已向中華電信申請通訊品質的強化工程，工程後應該可以改善。

「洪申翰臉書自爆只是刻意混淆視聽而已！」徐巧芯今(4日)在臉書發文指出，自己剛剛詢問總務處，那個公文只是增加青島一館的「館內訊號」而已；跟她質詢時詢問的，中華電信董事長承認民進黨委員要求增加「移動式基地台」完全是兩回事。

徐巧芯質疑，尤其該公文上寫的是5/17，但自己質詢時討論的是5/24，連時間都兜不起來。「我只是很疑惑，為了王膝知說謊，真的值得嗎？」在稍早發文中，徐巧芯大酸王義川「用膝蓋分析」青鳥群眾，開脫監控爭議的的辯解，直呼他是「王膝知」，趣味諧音哏引發各粉專瘋傳。

「民進黨立委介入『所謂的』公民行動已是事實，再怎麼圓，都沒有用！」徐巧芯強調，調動基地台的功能不只有增強信號，其實基地台越多，所收集的資訊拿去比對就會更精確，在不少文章刊物上都有提過。「尤其，真正的問題還沒解密，還是一個未完待續的故事呢！」