晶英國際行館榮獲金級環保標章旅館與環保旅店雙認證，提供高品質服務同時兼顧對環境保護的責任，自8月1日起晶英國際行館將不主動提供一次性備品，鼓勵旅客自備備品以行動響應環保旅遊。晶英國際行館亦推出「綠色旅遊 環保住房專案」，雙人入住1晚含2客早餐，每晚售價7,499元起，即日起可透過官網或訂房專線預訂。同時鼓勵旅客搭乘大眾交通工具，官網訂房再享加購高鐵票7折起優惠。

晶英國際行館榮獲由行政院環保署頒布的「金級環保旅館」標章與「環保旅店」雙認證。兩項認證除須符合節能、減碳、節水、廢水回收、排煙、空氣品質及噪音等相關規定外，餐廳食材亦優先選購本地生產、或有機方式種植之農產品，且無違反環保法規等處罰紀錄，落實每一項訂定標準，方能獲得殊榮。

晶英國際行館自開業以來，積極地尋求高規格服務與永續旅遊的相平衡，並實踐於營運政策上。從建設之初便秉持環保節能的原則，不僅外牆材質採用可有效阻擋紫外線與熱能的節能綠建材，且全館使用獨立變頻空調系統，有效達成節能的目標外，也為旅客降低住宿帶來的碳排放量。全館提供100％歐盟有機認證的沐浴備品，床巾、毛巾等織品洗滌上選用成本高於一般洗劑有機環保酵素洗劑，呵護旅客肌膚之外，也避免化學物質對環境的傷害。

為實踐友善環境之責任，晶英國際行館自2024年8月1日起將不主動提供一次性備品，包含梳子、浴帽、牙刷、牙膏、刮鬍刀及刮鬍泡等。鼓勵旅客自行攜帶需用備品與續住不更換床單，一同以實際行動響應永續旅遊。晶英國際行館亦提供旅客低碳的出行方式，鼓勵遊客選擇高運量、速度快、低污染的高速鐵路，透過官網預定住房專案，享台灣高鐵車票加購7折起優惠。晶英國際行館提供質感旅宿服務的同時，並兼顧愛護土地的信念，朝永續旅遊的目標持續前進。

晶英國際行館提供旅客友善環境的入住選擇，即日起預訂「綠色旅遊 環保住房專案」，雙人入住18坪御典侶驛或雙驛含兩客早餐，房內不提供一次性備品享珍愛地球價7,499元。專案再贈永添藝術‧金馬賓館當代美術館門票，邀請旅人至壽山山腳下感受歷史古蹟與當代藝術的完美結合。連續入住「綠色旅遊 環保住房專案」2晚（含以上），晶英國際行館另贈雲垂樓500元餐飲抵用金，專案即日起可透過官網或訂房專線預訂。