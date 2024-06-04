穆迪信評指出，富邦人壽獲得A3 IFSR的肯定，反映其強大的市場影響力、多元化的管道組合以及持續改善的獲利品質。這些優勢被該保險公司規模龐大的海外投資和股權投資所抵消，這使其收益和資本面臨比全球同行更高的波動性。富邦人壽仍是國內市場第二大壽險公司，預期由於該公司擁有多元化的管道、良好的通路控制力以及成熟的特許經營權，因此將保持其強大的市場地位。

穆迪也預計，由於產品利潤率提高和負利差風險下降，富邦人壽的獲利品質將逐步改善。該保險公司透過發展保障型產品，持續提高其非利差依賴性收益，且有意義地轉向定期保費產品，保證率較低，可以靈活地與投保人分擔部分投資風險。儘管如此，由於其產品組合中包含大量儲蓄元素，該保險公司仍高度依賴利差收益。

穆迪指出，富邦人壽將繼續維持相對於其資本基礎在評級同業中較高的股權和房地產投資，以提高投資回報。因此，其資本總額仍將對股市波動敏感。儘管如此，有鑑於該公司穩健的盈利和專注於發展資本密集度較低的產品，其資本仍然穩健，能夠支持其業務增長並抵禦資本市場波動。

此外，穆迪預計該保險公司將維持嚴格的股息政策，為2026年採用IFRS 17和台灣保險資本標準（T-ICS）保留資本。因此，截至2023年底，富邦人壽的風險資本（RBC）比率為336％，穆迪預計，未來12～18個月將穩定高於監管最低水準200％；穩定的前景反映了穆迪對該保險公司將在未來12～18個月保持穩健的獲利能力和資本水準的預期。

廈門富邦財險的評級方面，穆迪指出，廈門富邦財險Baa1 IFSR反映了其主要股東的財務和營運支持依然強勁的預期，此外，其間接與富邦金控整合鞏固了其風險管理、業務成長和財務靈活性；該公司也維持高流動性的投資組合，並專注於銀行存款和固定收益投資；其業務結構多元化、短尾化，準備金風險較低。

穆迪認為，上述優勢主要被其疲軟的獲利能力和市場地位所抵消。該公司的獲利在未來12～18個月內可能仍將疲軟，因為其業務規模較小，不僅限制了費用率的改善，且增加了非車險獲利能力的波動性。到2023年，其淨保費收入的綜合成本率仍將維持在105％以上的高點。

不過，廈門富邦財險穩定的展望也反映了穆迪對其市場地位和獲利能力在未來12～18個月內不會進一步大幅惡化的預期。此外，其主要股東的支持程度也不太可能改變。

對於富邦金控的評級，穆迪指出，富邦金控Baa1發行人評級的確認反映了穆迪的觀點，即該集團的保險、銀行和證券子公司的信用狀況依然穩健，且其國內子公司擁有非常強大的特許經營權。

穆迪預計，該集團主要子公司穩健的資本緩衝和獲利能力將支持該集團的資本化。集團亦致力於透過上游子公司的股利提升資本效率，同時平衡子公司業務成長的資本需求。富邦證券增強集團派息能力。由於當地主要銀行承諾的銀行信貸額度以及富邦人壽龐大的流動性投資組合，富邦金控及其主要子公司的流動性也將保持充足。

穆迪預計，富邦金控的財務槓桿率將在未來12～18個月內上升。這包括富邦人壽即將發行的次級債券，為採用T-ICS做準備。儘管如此，該集團仍繼續保持強大的國內資本市場准入和穩健的獲利覆蓋率，以支持其財務靈活性。

該集團的Baa1發行人評級反映其主要子公司的總體加權平均財務實力以及控股公司對其營運子公司的結構從屬關係。該集團透過其各個子公司受益於收入來源的多元化。該集團的評級還包括政府對其銀行子公司的一定程度的支持，該子公司擁有完善的特許經營權，在國內市場的貸款和存款中占有相當大的份額。

富邦金控的展望為穩定，與其大多數主要子公司（包括富邦人壽和廈門富邦財險）的穩定展望一致。穆迪預計該集團的財務槓桿或雙倍槓桿不會大幅增加。