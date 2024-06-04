再生醫療雙法三讀通過，為生技產業注入一劑強心針！樂迦再生（6891）搶頭香，4日與新加坡MediSix （美迪西斯）公司舉行合作簽約儀式。雙方將合作在台灣建立全球「臨床」研發中心，治療T細胞腫瘤和自體免疫疾病，打造成為亞洲的CAR-T研發與製造重鎮。

MediSix主要股東包括Lightstone Ventures Singapore, 新加坡Temasek Holdings(淡馬錫)旗下的ClavystBio及其他多家知名生技創投。Medisix主導項目為CD7標靶的CAR-T產品以及可控制蛋白表現的PEBL專利，將與樂迦共同合作進行Medisix的CAR-T 細胞的製造與臨床試驗，雙方將合作在台灣建立全球「臨床」研發中心。

MediSix由Dario Campana教授在2016年於新加坡創立，並於2019年於設立美國控股公司。樂迦執行長張裕享醫師赴美於Dario Campana教授實驗室、美國聖安卓兒童醫院、新加坡國立大學進修時，和教授共同發明治療對實體腫瘤具有治療潛力的NKG2D CAR序列。

Medisix的優勢是擁有全球唯一的CD7 CAR-T專利結合 PEBL(Protein Expression Blocker)技術，以克服細胞自殘失效的挑戰。目前鎖定的適應症包括急性T細胞淋巴性白血病(T-ALL)、CD7表現的惡性淋巴瘤等惡性T細胞腫瘤等，這些癌症患者往往有低存活率、難治癒、且有高復發率。

MediSix進度最快的產品為PCART 7，已分別在新加坡及義大利進行臨床治療使用，完成概念驗證試驗（proof of concept trial）。前者已治療12位T細胞急性淋巴球性白血病(T-ALL)病人，後者已治療11位病患，23位病患中有22位在治療後28天血液中測不到癌細胞的存在，並於回輸CAR-T細胞後28天，達到完全緩解，僅有發生輕微的細胞激素釋放症候群及神經毒性，治療效果良好。

MediSix計畫在2026年第一季在歐洲完成PCART 7治療T細胞腫瘤二期臨床試驗，及進行一些治療自體免疫疾病之臨床試驗，預計與樂迦的合作將可加速其產品開發進程的推展。

樂迦董事長邱俊榮表示，雙方除了在CDMO上的合作外，樂迦也將協助MediSix在台進行臨床試驗及籌資，引入全球頂尖技術，讓台灣成為亞洲的再生醫療重鎮。