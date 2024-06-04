財政部4日也提交書面報告給財委會，表示因各地自然環境及工商發展條件不一，稅源分布明顯不均，目前全國所得稅徵起數近4成集中單一地方政府，另有十個縣（市）即使將轄內徵起稅收全部撥供自身使用，也不足供應其歲出所需，為調劑財政盈虛，達成均衡區域發展目的，未來財劃法修正將朝擴大中央統籌分配稅款規模的方向規劃。

財政部強調，透過統籌稅款及補助款挹注，近年地方政府整體財政狀況已明顯改善，地方政府整體長期債務比率由2014年高峰的5.56％下降至2023年的3.25％，顯示地方整體債務狀況已獲改善，整體財政彈性增加。依財政部內部資料，2023年各地方政府中央統籌分配稅款獲配數4,227億元，已較2013年增加1,806億元，增幅達74.6％。

針對強化統籌稅款分配公式的合理性，財政部表示，除將研議劃一直轄市及縣（市）分配基礎，以避免地方財政差距擴大，亦將朝強化財政努力、兼顧基本建設需求及發揮均衡區域發展等功能方向規劃。

財政部強調，日前已就統籌稅款分配公式洽徵地方政府意見，並就分配指標建議意旨、指標客觀性及普遍性等相關疑義再請地方釐清，考量各地方政府均就其有利指標提出相關建議，提出項目達30至50項，意見仍相當分歧，財政部已就其所提指標意見具同質性者彙整歸納，月底前將再邀集地方政府協商。