中信高評級公司債（00772B）第一階段配息公告出爐，此次以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為0.137元，以6月4日收盤價35.6元換算當期殖利率0.38％，年化報酬率4.6％。

中信優先金融債（00773B）第一階段配息公告出爐，此次以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為0.139元，以6月4日收盤價37.26元換算當期殖利率0.37％，年化報酬率4.5％。

中國信託投信自2019年1月推出中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）後，於2020年2月調整配息頻率為月配息，成為全台月配型債券ETF始祖，至今已連續51個月配息，且為合理且公平對待追求穩定配息的長期投資人，二檔債券ETF自7月11日開始實施收益平準金機制，將可達到配息更穩定的效果。

中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲表示，美國今年第一季國內生產毛額（GDP）年增率1.3％，低於前值的1.6％，顯示今年經濟成長動能放緩，而近期在通膨數據變化牽動下，市場逐步調整對降息時點的預期，進而影響債市波動，且以FedWatch工具降息預期來看，截至5月31日，美國聯準會9月將進行首次降息機率仍有50.7％。

游忠憲說，自2022年全球債市受到聯準會快速升息影響，投資等級債的收益率相較過往已明顯攀升，位於2008年以來相對高檔，相對具有吸引力，且利差仍較溫和，因此短期可趁殖利率位於高檔期間分批布局投資等級債，息收表現可期。

整體來看，在消費動能趨緩增添經濟不確定性之下，以及整體通膨壓力仍在，布局債市除了殖利率高低外，亦要著重品質。游忠憲建議，投資人可將部分資金配置在違約率較低、擁有較高的評級的投資等級債券ETF，像是中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B），還可搭配長天期美國公債ETF，如中信美國公債20年（00795B），當未來啟動降息時，長天期債券將相對敏感，有望增加未來資本利得的收入。