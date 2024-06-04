藝人唐治平73歲母親昨（3）日下午被發現陳屍在住家頂樓，第一時間警方找到唐治平時，他卻酒醉精神恍惚，渾然不覺母喪。事實上，唐治平正客串大愛新戲《宇宙的盡頭就是愛》，母喪之事曝光之後，劇組也與高層經過討論確定換角，製作人也證實此事。

唐治平在《宇宙的盡頭就是愛》客串一角，出演女主角徐麗雯的文青教授老公。現在傳出換角消息，大愛方證實：「因唐治平戲份不重，劇組確認換角，讓他安心處理（母喪）後續。」但接任演員還在討論。

據悉，在拍攝期間，唐治平就被反映過，他會帶著酒意上工，劇組也曾因此跟他溝通，當時得到「會盡量改進」回應。如今發生喪母事件，新聞一出，讓劇組嚇一大跳，雖然7月分才會拍唐治平戲份，但考量到他的狀態，和後續處理問題，所以決定將換角。

對此，唐治平經紀人小恬也表示：「剛剛看到治平了，目前治平無法接受媽媽的離世，需要空間和時間處理，請大家理解自幼和媽媽相依為命的他現在悲傷至極。公司和友人都會持續陪伴他，還望各位媒體朋友、網友體諒，給予空間，謝謝。」

至於明天是否現身板橋殯儀館處理母喪後需後續？小恬表示：「後續的部分要看他的狀況，會再進一步處理。」

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