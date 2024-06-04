台師大心測中心今晚公布今年國中教育會考「各科等級加標示與答對題數對照表」。（林志成攝）

台師大心測中心今晚公布今年國中教育會考「各科等級加標示與答對題數對照表」，國文科、社會科及自然科要得A＋＋，均至多只能錯2題。專家預估，今年基北區男女前5志願學校錄取分數應會跟去年一樣，考生7日上午8時起可上網查詢自己成績。

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，今年國文科、社會科及自然科分別有選擇題42題、54題、50題，要得A以上至少要答對37題、48題、44題，要得A＋＋則要答對40題、52題、48題，均至多只能錯2題。今年國文科及社會科得A要答對題數均比去年多1題，自然科跟去年一樣。

數學科有選擇題及非選擇題，經過加權計分後，76.40至100.00分的考生可得A，38.10至76.39分的可得B。相較於去年得A要76.20分、得B要38.80分，今年分數略升。

英文科有閱讀及聽力兩部分，經過加權計分後，90.70至100.00分的考生可得A，38.43至90.69分的考生可得B，跟去年一樣。曾芬蘭說，考生如果要在英語科得A＋＋，閱讀及聽力至多各只能錯1題，很不容易。

台北市私立華興高中校長曾騰瀧表示，今年國中會考題目較難，理論上各校錄取分數會下降；但同時，今年台北市公私立高中職每班均少招1人，北一女、成功及內湖高中等3校又各減1班，理論上各校錄取分數會上升。兩項因素相互抵消後，預估基北區男女生各前5志願學校錄取分數跟去年一樣。

曾騰瀧預估，今年進建中達34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功高中31.8分、中山女中31.6分、松山高中30.6分、大同高中29.6分。至於社區高中、私立高中、公立高職及私立高中的錄取分數，可能較去年下降1至2分。