台北市長蔣萬安提出大都更時代，去年10月市府召開「防災都更、整宅專案」記者會，希望增加誘因及容積鼓勵民眾都更，國民黨台北市議員李柏毅表示，政府推防災型都更及整宅專案，但是只能2者互斥只能選1個，要求市府重新修訂2方案計畫，蔣萬安表示，會將計畫重新檢視，研議後將送都委會審議。

台北信維大樓經由311地震後已屬於黃單建築，住宅房間內長香菇、牆壁裂開、屋頂破裂等，內部有攤商、市場及約480戶住戶等待都更超過20年，好不容易達到7成住戶聯署都更，但是李柏毅卻收到住戶陳情表示不想都更，因為室內能夠換的面積只剩8成。

4日台北市議會總質詢，李柏毅表示，大安區信維大樓為黃單建築，且7成住戶連署都更，他也信誓旦旦告訴住戶市府推優渥的都更方案不要擔心，沒想到市府推行的防災型都更及整宅專案2者不相容，如果選擇整宅專案則有最高容積獎勵200％上限，不能額外加上防災型都更獎勵的30％，讓他直接被打臉。

李柏毅說，整建住宅是北市府早期為安置因公共工程被拆遷住戶而設立的住宅，隨著整建住宅屋齡漸增，生活機能不再符合現今需求，所以給予整宅專案容積獎勵最高200％上限；防災型都更鼓勵耐震能力不足建物重新改建，提升民眾重建意願，符合該獎勵就有30％的容積，但因整宅專案上限容積率200％無法累加。

李柏毅要求市府，重新修訂「台北市防災型都市更新細部計畫案」、「台北市整建住宅專案計畫」之相關條文，來增加民眾都更的意願及信維大樓的都更進度。

更新處長陳建華表示，市府提出的政策是針對不一樣的個案給予協助，整宅專案雖可以達到2倍容積率但也設下門檻，所有東西累加狀況恐無法掌握，信維大樓有很多狀況，若獎勵全給，對於其他案子也不公平，市府都會選擇最優渥的方案給予民眾，不是什麼狀況都能用疊加的方式操作。