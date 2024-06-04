保單能否被視為債務人的財產，被法院強制執行，備受社會上爭議，據司法院統計，從2023年1月到今年3月底，保單被強制執行的件數達8,712件，等於平均每季有超過1,700件保單被強制執行，但民眾買保單，通常是為保障自己或家人在基本生活所需的基本保障，因此金管會與司法院、法務部、壽險公會等開會研商後，訂出不用強制執行的保單範圍，以解決爭議。

主要有兩大重點，一是8類保單可不被強制執行，即產險、健康險、一年期以下意外險或旅平險、一年期壽險、小額終老險、被保險人合併後保額不到100萬元壽險、已在給付年金的年金險、單筆解約金不超過10萬元的壽險，因應保單種類多元，只要符合8類保單中其中一項就納入可不被強制執行範圍中。

保險局副局長蔡火炎舉5個例子解釋，第一被保險人在小額終老險以外的壽險相加壽險保額有120萬，會留下保額100萬元、20萬元可執行；第二壽險保額沒有超過100萬元，但有一張壽險單筆解約金超過10萬元，也可不被執行；第三終身健康險，因解約金通常不高，且保障的多是因疾病或事故的醫療需求，可不被強制執行。

第四終身意外險，因部分含有壽險成份、有解約金，且持續越久解約金越多，若解約金有20萬，會留10萬元、另外10萬元可被執行；第五還本健康險，視保費的成份來判斷，若保費成分中以壽險較多，則算入壽險。

蔡火炎指出，若修法順利上路後，實務上法院若要保單強制執行，會先向壽險公會與保險公司要資料，壽險公會與保險公司在回函時，會向法院說明債務人的哪些保單，可以不用被強制執行。

修法第二重點是「受益人介入權」，也就是受益人、被保險人在保單解約金額度內，幫要保人償還債務後，就可成為該張保單的要保人，讓保單不至於被迫終止，介入權期限於3個月內有效。

蔡火炎表示，介入權不限受益人，被保險人、要保人家屬也能執行，通常是過去買的較高利率保單、或保障多的保單，對被保險人與受益人來說，留下來後續還有價值，因此在解約金的範圍內幫要保人償還部分債務後，成為保單的要保人，保單仍然有效，可繼續繳費、借款或變更受益人等。

舉例來說，要保人欠債1,000萬元，但有一張解約金500萬元的壽險，被保險人在3個月內申請介入權，且幫要保人償還500萬元後，法院會撤銷強制執行命令，保單就能留下來，被保險人成為新的要保人。

因大部分民眾買保單，受益人多是填「法定繼承人」，新法中也明訂，若未具名指定受益人，只有要保人或被保險人的本人、配偶、父母、子女，可以行使保單介入權。