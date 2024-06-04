許多書法作品，以中、英文「雙語」書寫傳統歌謠為特色。（張毓翎攝）

現年64歲的台南建築師陳國崇，平時醉心於書畫藝術，許多書法作品，以中、英文「雙語」書寫傳統歌謠為特色，令人耳目一新，而近年他喜歡將台南知名景點入畫，安平古堡、重道崇文坊都成為他靈感來源，這個月他受邀到新營民治市政中心展出55件書畫作品，4日舉辦開幕。

陳國崇出生於台南市區，早年隨書畫名家學習，拜師張添原、朱玖瑩、潘錦夫、蘇友泉等大師，習得篆書、隸書、楷書和篆刻的精髓，其後在汪崇楹、鄭清和、陳頂財等老師的指導下，進一步深化書畫技藝。

台南市政府祕書處推展「台南400·藝起精采」，邀請他到民治市政中心一樓大廳展出55件精彩的書畫作品。（張毓翎攝）

如今優游書畫已45年，陳國崇喜歡中、英文書寫台灣音樂歌謠，如《望春風》、《安平追想曲》、《遊子吟》，表現詩詞的書藝之美，並以寫實國畫風格，將西方媒材應用於東方水墨宣紙，描繪台灣人文風景，如花蓮太魯閣、台南安平古堡、張自忠畫像等。

台南市政府祕書處推展「台南400．藝起精采」，邀請他到民治市政中心一樓大廳展出書畫作品，一共55件；陳國崇說，他愛台灣，更愛台南，展覽期間展出的作品，將進行義賣，所得款項全部捐贈公益，希望透過作品，不僅傳達對台灣和台南的熱愛，還能為社會公益盡一份心力。