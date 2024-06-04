勞動部勞動力發展署112年起推動「大專青年預聘計畫」，協助畢業前1年的大四生透過在學期間參與工作崗位訓練累積實務經驗，順利接軌職場，參訓期間雇主也會提供薪資及公司福利；就讀航空機械系的林炫均，大四選修預聘計畫課程，進入與桃竹苗分署合作的航太科技業實習，畢業後不僅被留任成為正式員工，還拿到留任獎勵金1萬元，讓他直呼參加計畫真是賺到了!

林炫均畢業於朝陽科大航空機械系，透過大四選課參加大專青年預聘計畫，獲得桃園市觀音區的巴恩斯航太股份有限公司(原安博全球航太科技股份有限公司)的實習機會，因在校時已具備非破壞檢測的能力，公司便指派他負責發動機零組件的相關檢測工作，實習期間還能領取每月薪資3萬元及全勤獎金1,000元。除了實習工作外，公司還為實習生提供相關的專業課程，包括認識航太產業相關引擎零組件、民航局法規、環境安全衛生訓練以及國際貿易規定等。此外，公司也致力於提升實習生的專業技能實務，為每位實習生安排了專人指導，讓他們能夠快速上手並熟悉公司的環境文化。

林炫均在實習期間展現積極的學習態度和工作表現，獲公司肯定繼續留任。畢業後，他轉為巴恩斯航太股份有限公司的正職員工，擔任檢驗技術員，目前每月平均薪資超過5萬元。林炫均表示，大四上學期為了累積更多的業界經驗，因此參加為期兩學期的實習課程，他特別感謝有桃竹苗分署提供的預聘計畫，讓他不僅提早累積實務經驗就業不卡關外，還有留任獎金1萬元，讓他非常開心，覺得這個計畫真得很棒；未來他也會多分享給學弟、妹多加運用計畫，投資自己，找到未來!目前在巴恩斯航太股份有限公司參與工作崗位訓練的3位實習生中，已有2位獲得留任的機會，這也證明公司對於這項計畫的認可及對實習生的肯定。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「大專青年預聘計畫」不僅學校端媒合成功學生繼續留任原訓練單位可以獲得每人2,000元的獎勵金，企業端每訓練1人，就可獲得每年最高7萬2,000元的補助，而大四生在學期間透過參加課程，積極參與320小時以上的工作崗位訓練，訓練期間可獲得公司提供之工資外，也累積職場實務經驗，畢業後除可無縫銜接企業端就業，還可在滿30日後，領取留任獎勵金1萬元；藉由產學訓三方的合作，為企業提供儲備人才。113年桃竹苗轄區參與預聘計畫的大專院校共有13所，共有84家企業提供超過720個工作職缺，歡迎想進入亞洲矽谷、智慧機械、5G產業、國防產業、生醫產業、綠能科技、循環經濟及資安卓越產業等領域的青年，踴躍參與計畫選課。

他更進一步指出，青年為國家永續發展與創新的動力，為協助青年順利就業，勞動部已於 112年5月起推動「投資青年就業方案第二期」，大專青年預聘計畫即屬方案重點推動措施，歡迎有興趣的企業、桃竹苗各大專院校洽談合作事宜。同時，也呼籲即將於113年度即將進入大四在校生，主動洽詢學校有關大專預聘計畫的選課事宜，或直接聯絡本分署窗口(03) 4855368分機1338張先生，相關資訊也可至青年職訓資源網查詢。