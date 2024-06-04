阿德（化名）111年在海軍陸戰隊服役期間，部隊連長在他坐著寫東西時對他按摩肩膀，即在中山室進行模擬學科測驗時靠近阿德耳邊呼氣，讓阿德感到不舒服，表達「覺得這樣不太好、壓力大。」事後提起告訴，請求損害賠償精神慰撫金10萬元，法院審理後認被告應給付原告8萬元。可上訴。

阿德主張，前在海軍陸戰隊服役，被告是阿德的連長。惟被告於111年2月16日，趁阿德因執行業務而在值星官桌上填寫簿冊時，以「為使你舒服」為由，自阿德後方按壓、揉捏阿德肩膀，阿德當場表示：「這樣不太妥當且不太舒服。」而拒絕，被告仍繼續上開行為；嗣於同年3月10日及同年3月24日，藉阿德在中山室進行模擬學科測驗之機會，以查看阿德作答情形為由，靠近阿德耳邊呼氣，經阿德向被告表示：「覺得這樣不太好、壓力大。」等語，被告仍稱這是合理作為而駁斥阿德。阿德因被告行為承受龐大壓力，並持續接受心理治療。

連長則否認有性騷擾行為，並表示，阿德在其所指稱被告為性騷擾行為之前，即因職場人際因應與壓力造成之情緒焦慮與憂鬱等情，前往精神（身心）相關醫療院所就診，並非如原告所述係被告行為導致。

法官調查，經證人證稱被告確曾對原告「按摩肩膀」及「距離原告很近」之行為，因被告靠近原告時原告都會說：「大仔（台語）你靠我這麼近我壓力很大。」或者：「大仔（台語）你靠我這麼近我會寫不出來。」，我聽到聲音會抬頭看，其實兩次情形都差不多，被告都離原告大概1個拳頭距離，2位證人所述被告行為情狀與原告所主張大致相符，堪認可採。

法官審酌，兩造當時之身分係在軍中有上下級之關係、被告之行為態樣、期間、對原告所造成之損害、兩造自述個人狀況等情狀，認原告請求精神慰撫金以8萬元為允適；逾此部分則屬無據。可上訴。

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