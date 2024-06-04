輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台引發轟動，所到之處往往被民眾包圍要求簽名合照，黃仁勳也展現親和力來者不拒，討論不斷。黃仁勳今(4日)現身台北國際電腦展（Computex），沒想到有女粉絲要黃仁勳在她胸部簽名，黃仁勳也「小心翼翼」幫她實現願望，火辣畫面曝光引發熱議。

網路上今(4日)瘋傳一張電腦展現場照片，只見黃仁勳在逛展時，一名身穿白衣的女粉絲靠近來跟他要簽名，竟當眾掀開白色針織衫，露出豐滿的上圍，請黃仁勳簽名在她的胸部衣服上。而黃仁勳竟也大方出手實現女粉絲的願望，只見他拿起黑色簽字筆，小心翼翼地在女粉絲的右胸上簽下他的招牌英文縮寫，由於胸部Q軟不好寫字，黃仁勳左手輕輕拉著女粉絲馬甲邊緣，但全程並沒有跟女粉絲作肢體接觸。畫面引爆全網熱議。

PTT鄉民表示「男孩子要好好保護自己」、「這真的太誇張了啦」、「簽這裡是要幹嘛」、「戴帽子的臉很尷尬」、「外國人這樣很正常，你們這些土包子」、「後面的女孩一臉羨慕」、「洋基帽那個男的臉就是我的心情」、「黃仁勳跟女粉合照，手都不會放到對方身體上」。

媒體人黃揚明轉發簽名瞬間畫面表示：「今日她最猛！」粉專「Next逆襲」也PO出簽完的正面照片，直呼「輝達戰衣><羨慕！」討論不斷。