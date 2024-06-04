立法院教育及文化委員會5日邀請國科會主委吳誠文進行「AI推動現況與未來方向」專題報告，並備質詢。

根據國科會報告指出，超級電腦為AI開發不可或缺關鍵資源，目前我國AI運算主機為台灣杉二號，具備9 Petaflops 算力，提供巨量資料處理與深度學習等AI運算研發與服務。

而為因應AI發展算力需求，國科會於「晶創台灣」方案下，推動「新一代高速運算主機與AI評測環境建構計畫」，由國研院國網中心分期佈建具規模算力資源，預定於2024年底完成16 Petaflops、2025年底完成超越100 Petaflops、2028年完成200 Petaflops以上運算能量，加速生成式AI 開發與應用，提升我國整體經濟發展動能。

國科會也提到，2023到2024年國網中心提供32台專用伺服器供TAIDE模型訓練專用，公私合作單位完成多元化示範應用服務，未來將持續深化模型在地適用性，並完成重點應用主題特殊版本，例如教育專用、法律專用、醫療專用或其他產業專用版模型，此外，亦將發展多模態模型訓練與應用，包含語音、影像與文字綜合模型，促進我國生成式AI總體應用發展。

另，國網中心開發新一代雲端服務平台，以及大型語言模型開發平台等，預定於2025年第二季試營運，以逐步建立繁體中文語言模型自主開發與應用能力。

對於外界關注AI基本法草案進度，國科會則指出，期望在10月底前提出，將作為我國AI發展的基本行政方針，以鼓勵各行各業安全應用人工智慧為目的，強化人類自主、維護隱私與智財權、透明、不歧視等原則。國科會也將發揮跨部會、跨領域的協調角色，配合行政院辦理數位政策法制協調會議，引領各部會推動發展人工智慧所必要的促進措施及法規修正。

國科會也說，在AI法制分組當中，負責三大面向，包含關注國際及區域性AI法制動態對台灣的影響，提出AI法制框架；蒐整各部會法制議題，督促部會依照框架法規調適；檢視各部會法制文件，確保法制政策一致性及完整性。