輝達NVIDIA執行長黃仁勳2日發表2024 Computex 主題演講後，全國掀起AI科技潮流，新竹市長高虹安表示，她早於去年底即率領市府團隊至NVIDIA總部參訪，雙方就AI科技應用進行討論交流，而目前竹市具備各種科技優勢，期盼輝達能來竹市設廠，強化半導體產業實力。

市府表示，黃仁勳在演講時提到，生成式AI正在為產業創新和成長帶來機會，認為AI科技成長和創新應用可以為新創企業帶來更創新的服務和技術，且黃仁勳也不斷強調台灣供應鏈夥伴對輝達的重要性，稱讚台灣生態系完整、獨一無二，認為台灣是無名英雄，是世界的支柱，輝達未來也將投資台灣AI研發產業，蓋第2座設計中心總部，成為台灣首座AI研發中心。

市府指出，新竹被譽為「台灣矽谷」，是全球半導體產業重鎮，也是AI產業的關鍵供應鏈，更有5所大學及工研院座落於此，AI研發和創新環境完整且資源豐沛。而市府也與中央國科會合作籌設竹科X軟體園區，目前科管局陸續興建3棟研發大樓，首棟軟體研發大樓預計於今年完工。

市府亦積極辦理公道五路沿線的科技產業2.0升級，推動擴大都市計畫提供產業用地，規畫陸續引進AI、IOT、研發設計、資訊軟體及服務、5G行動通訊、大數據等產業進駐，並吸引國內外企業至竹市投資，帶動竹市各區經濟發展，創造更多就業機會。

產發處表示，位在新竹市的香山工業區，裡面有500多家廠商進駐，其中更不乏有半導體產業鏈及支援AI技術生成的廠商，如翔名科技、印能科技、弘塑科技、宏齊科技等，每家廠商都是1顆小小的螺絲釘，成為默默支持AI技術發展的幕後英雄，市府團隊也將全力輔導升級，帶動新竹市的產業繁榮。

市府也積極扶植在地新創企業，透過成立「新竹市新創動能辦公室」，提供新創企業諮詢、跨域對接、補助申請等服務，積極協助在地新創加值成長。

產發處補充，未來市府將持續努力，與中央攜手合作，搭配行政院桃竹苗大矽谷推動方案，強化深科技新創的發展。市府也熱切邀請黃仁勳走訪新竹，並全力爭取輝達設計中心落腳竹市，讓竹市成為台灣AI技術產業創新的重要支柱。