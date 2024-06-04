性生活是夫妻關係和諧的重要一環。一位女子近日表示，以前看到很多老公抱怨老婆不給碰，不過現在似乎也出現不少老公不給碰的案例，讓她忍不住好奇，已婚男性可能會因為壓力而喪失性慾嗎？另一方面，有性慾卻只想DIY而不願跟老婆愛愛的男性，是對老婆的身體沒興趣了嗎？貼文曝光後引發熱議，許多男生紛紛指出，男人不碰老婆主要有2大原因，不是「被惹毛」就是「嫌麻煩」。

原PO在Dcard發文指出，自己看到很多人都過著無性婚姻，現在很多男性不願和老婆愛愛，讓她忍不住開始好奇，撇除外遇、偷吃等原因，「已婚男生會因為工作壓力、生活壓力、經濟壓力、育兒壓力，完全喪失性慾嗎？」另一方面原PO也好奇，「只想打手槍不願跟老婆做愛的老公，是對老婆的身體沒興趣了嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「柴米油鹽全壓你身上，你整天就只想賺錢就飽了」、「女方一直情緒不穩，吵到另一方累了，男方要負擔家計，女方只會一直抱怨」、「打手槍比看著老婆的臉做還舒服」、「就膩了啊，沒激情了」、「同一間店的飯吃多年也會膩的。所以有時換換髮型和穿衣服的風格。看看會不會有效果」。

另外最多人認為，不碰老婆主因不是被惹毛就是嫌麻煩，「男人不碰老婆的兩大原因，1、被惹毛，2、嫌麻煩」、「婚後有小孩後，大家都累，加上變成小孩是第一順位後，老婆囉嗦程度提升不只一個檔次。老婆越來越機車後，寧可打手槍，省事又省時，明明自己已經負責跟小孩睡了，老婆也有上班，小孩送托嬰，讓老婆疲累程度大大降低，想要還要用拜託的，就算了」。