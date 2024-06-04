天下雜誌參考聯合國「絕對全球溫度變化潛勢模型（AGTP）」方法學建置「企業減碳溫度計」，評估國內企業減碳承諾是否符合聯合國《巴黎協定》「控制全球平均升溫在2°C內，並致力達成控制升溫1.5°C」之目標。兆豐金控於數百家企業中脫穎而出，獲主辦單位青睞，頒發「成效卓越企業」殊榮。

蕭玉美表示，集團於112年簽署「科學基礎減碳目標倡議」(SBTi)，訂定集團減碳路徑，並依「碳會計金融合作夥伴關係」(PCAF)方法學計算主要投資／融資組合總碳排放量，檢視投融資組合中高碳排貢獻之對象，持續加強客戶議合。

2023年底，兆豐金控獲金管會邀請加入「永續金融先行者聯盟」擔任「跨部門諮詢小組」召集人，協助推動金融資金投入前瞻經濟活動產業，並於2024年訂定《兆豐金融集團煤炭及非傳統油氣業撤資管理要點》提出集團逐步撤資計畫(Phase-out Plan)，實現最晚於2040年全面退出煤炭及非傳統油氣業投融資目標，以實際行動協助企業邁向低碳轉型。

兆豐金融集團積極響應國內外永續倡議，除兆豐金控蟬聯道瓊永續指數(DJSI)「新興市場指數」及「世界指數」成分股、連續2年獲得CDP氣候變遷問卷A-領導等級外，兆豐銀行、票券及保險入選臺北市環保局「112年績優綠色採購民間企業及團體」，集團環境永續成果備受各方肯定。未來，兆豐金控將持續攜手子公司，發揮金融影響力，以「發揮正向影響，引領永續發展」為使命，並朝「亞太金融業永續典範」願景邁進。