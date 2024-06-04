因雨延期的「2024我們生活節」將於7日起一連3天在屏東縣立體育館登場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

因雨延期的「2024我們生活節」將於7日起一連3天在屏東縣立體育館登場，除有感恩勞力限定版「鐵獅玉玲瓏」掀開活動序幕以及影展「他馬克老闆」外，還有感恩音樂祭邀請到董事長樂團、持修、HUSH、先知瑪莉等超強卡司，同時還有百攤市集，讓民眾嗨翻天。

縣府勞動暨青年發展處表示，今年的「我們生活節」首創專屬勞工的感恩祭，以「感恩！勞力（lóo-la̍t）！」為主題，延續自由、公平、尊嚴的精神，感謝為這塊土地付出的勞工。

勞青處進一步指出，活動將於7日由「鐵獅玉玲瓏」揭開序幕，他們特地打造專屬於屏東的劇本，透過26個英文字母串起百工百業，用表演向勞工致敬；而8日的勞力影展由克里夫Cliff陪大家欣賞「他馬克老闆」電影；至於9日有感恩音樂祭，超強卡司請到董事長樂團、持修、HUSH、先知瑪莉等接力演出；此外還有百攤紓壓市集、美食餐車，讓辛苦一年的勞工輕鬆一下。

勞青處說，除了連3天的精彩表演外，今年延續2023年「我們敬一杯」的概念，以SHOT杯向勞工致敬，只要在活動前分享屏東縣政府勞動暨青年發展處臉書與我們生活節活動相關貼文或現場打卡發文，於活動現場服務台出示證明即可兌換，數量有限換完為止！