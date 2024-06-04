南韓民營電視台「朝鮮TV」3日報導，北韓當局近日空飄「大便氣球」等挑釁舉動可能與北韓一起軍方船難有關。

北韓當局上周朝南韓空飄2波「大便氣球」數量累計破千，南韓政府極度不滿，首爾周一（3日）決定中止兩韓《九一九軍事協議》效力，直到雙方恢復互信為止。南韓媒體獨家報導，情報部門證實，北韓「大便氣球」行動可能是聲東擊西之舉，原因出在今年5月北韓發生約90名低階士兵死亡的大型船難，平壤為了壓制軍心混亂而把焦點引向敵對的南韓，上演一連串挑釁舉動。

南韓民營媒體「朝鮮TV」周一報導，今年5月初，北韓一艘載了大約130名士兵的船隻駛往江原道，任務是在南北韓東部邊境修築防禦工事，以達成上級「嚴格逐步落實徹底隔離邊境地區所有南北連通可能」的要求。

然而這艘船因為超載不幸在河川沉沒，至少90人喪生。據稱，北韓國防部長姜順南（Kang Sun Nam）立即親赴事故現場視察，並且下令採取相關措施以防憾事重演，這起船難仍在北韓軍中基層引起「大幅騷動」，不滿之情未獲有效壓制。北韓官媒朝中社並未報導這起船難。

南韓上週末再度出現大量自北韓空飄而來的大便氣球。

「朝鮮TV」稱，南韓情報當局評估，這起船難可能與北韓近期多項挑釁之舉有關，包括空飄「大便氣球」，以轉移北韓軍隊因為船難事故而生的不滿情緒。美國《新聞周刊》（Newsweek）週二也引述「朝鮮TV」這項消息加以報導。

南韓梨花女子大學專研北韓事務的教授朴遠建（Park Won-Gon，音譯）接受「朝鮮TV」訪問時分析：「從軍心士氣層面來看，就算極力隱瞞掩蓋，這類消息勢必為人所知，在這種情況下，北韓一向以製造外部緊張以求達成內部團結。」

北韓近期對於南韓遂行的挑釁舉動還包括高調發射飛彈、在朝鮮半島西部海域干擾南韓GPS訊號等等。北韓領導人金正恩今年發表措辭強烈的全國演說，抨擊南韓是北韓的「主要敵人」，平壤當局每天調動上千名士兵到兩韓邊界執行修築界線的任務。