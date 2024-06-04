去年台灣面臨缺蛋問題，蛋價瘋狂上漲，如今雞蛋供過於求，產地價連續調降，今（4）日蛋商公會再度宣布蛋價調降2元，產地價30.5元、批發價40元，創2年來新低，不過網友卻相當無感，痛批早餐店加一顆蛋還是要20元。

台北市蛋商公會常務理事劉威志指出，夏季本來就是雞蛋銷售的淡季，加上疫情逐漸減緩，雞蛋產量上升後導致供過於求，產地價及批發價經討論後決定都調降2元，價格分別為產地價的30.5元與批發價的40元，相當於養雞的成本價，若再調降蛋農將賠錢。

鄉民「karta328」今日在PTT八卦板整理，1月時受買氣及寒流影響，每斤雞蛋的批發價最高曾漲到52元，隨後買氣降低、天氣變熱，雞蛋價格持續下滑，到如今僅剩每斤40元，直言「雞蛋真的多到賣不完」。

不過其他人則酸「加蛋還是20，有差嗎」、「終端消費者加蛋一樣貴」、「早餐店還是15、20元，從沒看過有降價的」、「便利商店買蛋確實有降，早餐店、小吃攤就呵呵」、「加蛋繼續20元，笑而不語」、「便利商店茶葉蛋也該降價了吧」。