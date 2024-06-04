吳申梅熱心公益，近期推出新單曲《美麗的女人》，這次選擇不走實體通路，僅靠演出時現場義賣，並發願每賣出1張就捐出100元，日前捐出第一筆上萬元的善款，更揪《紅人榜》學妹翁鈺鈞一起參與公益活動，在現場熱情獻唱，慰問自閉兒家庭。

翁鈺鈞也透露因為家中有一位自閉症的弟弟，所以對自閉兒家庭感同身受，吳申梅之前提出一同來做公益，她不假思索立馬應允，希望帶給大家一個快樂的時光。

吳申梅（右）日前與好友翁鈺鈞一同來做公益獻愛。（吳申梅提供）

吳申梅（右）日前與好友翁鈺鈞一同來做公益獻愛。（吳申梅提供）

吳申梅當天邀粉絲一起做慈善，費用全由自己吸收，暖心表示，社會中有許多需要幫助的人，希望讓弱勢族群的母親們都能稍減重擔，「一分幫助，就多一分光明美好的未來。」吳申梅用心演唱新歌〈美麗的女人〉，翁鈺鈞則帶來動感新歌〈Call Call Call〉還帶領全場帶動跳，吳申梅感動說，《美麗的女人》USB專輯為一張慈善愛心專輯，日前已銷售上千張，「感謝合作的企業老闆們都慷慨解囊，社會大眾有愛，一起來做慈善。」