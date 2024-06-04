期交所公告亞泥期貨(契約代號：DY)及世界期貨(契約代號： NL)自113年6月5日起暫停交易。

說明：一、依期交所「因應證券市場暫停交易之處理措施」第3條規定辦理；二、因亞洲水泥股份有限公司（證券代號：1102）及世界先進積體電路股份有限公司（證券代號：5347）自113年6月5日起暫停交易，亞泥期貨及世界期貨自113年6月5日起暫停交易。