期交所公告亞泥期貨(契約代號：DY)及世界期貨(契約代號： NL)自113年6月5日起暫停交易。
說明：一、依期交所「因應證券市場暫停交易之處理措施」第3條規定辦理；二、因亞洲水泥股份有限公司（證券代號：1102）及世界先進積體電路股份有限公司（證券代號：5347）自113年6月5日起暫停交易，亞泥期貨及世界期貨自113年6月5日起暫停交易。
臺灣期貨交易所4日公告，亞泥期貨（契約代號：DY）及世界期貨（契約代號：NL）自113年6月5日起暫停交易。
期交所公告亞泥期貨(契約代號：DY)及世界期貨(契約代號： NL)自113年6月5日起暫停交易。
說明：一、依期交所「因應證券市場暫停交易之處理措施」第3條規定辦理；二、因亞洲水泥股份有限公司（證券代號：1102）及世界先進積體電路股份有限公司（證券代號：5347）自113年6月5日起暫停交易，亞泥期貨及世界期貨自113年6月5日起暫停交易。
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