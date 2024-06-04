SM770 是一款高性能 USB 顯示介面 SoC，最多可支援三螢幕 4K UHD (3840x2160@60p) 顯示，運用慧榮科技創新的 CAT™ (內容自我調適技術) ，並採用多重影像與視訊處理演算法壓縮顯示內容來降低所需的頻寬，進而替電腦到螢幕提供超低延遲表現。

藉由將大部分壓縮作業卸載至硬體加速器，CAT 技術能更有效率地運作並減輕 CPU 負載。

為了實現完美的多螢幕延伸，SM770 採用操作簡便的 InstantView® 軟體應用程式。這項工具不需要螢幕驅動程式就能輕鬆為任何螢幕設置主機內容。

此外，SM770 相容於各大作業平台，包括 Microsoft Windows、Apple macOS 和 Linux 作業系統。另外也適用於 AndroidTM、ChromeOS 的擴充程式，以及市面上最熱銷的螢幕品牌。無論辦公室或居家使用，SM770 都能讓螢幕延伸更加輕鬆有效率。

ESDI 事業群資深副總周晏逸 (Alex Chou) 表示：「對許多現在需要使用多螢幕的各界專業人士而言，USB 擴充座已是不可或缺的周邊設備，我們全新 SM770 的設計宗旨乃盡其所能地減少延遲並優化整體系統效率，以大幅提高多螢幕顯示性能。這項技術躍進也讓高價值的 USB 螢幕擴充座和顯示轉換器能夠滿足現下專業環境的嚴苛要求」。