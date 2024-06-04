隨著新能源汽車市場的蓬勃發展，全固態電池因其高能量密度、安全性和低成本等優勢逐漸引起各國的廣泛關注，它被認為可能是未來動力電池發展的大勢所趨。目前，中國大陸大力投入固態電池開發已形成大規模產業族群趨勢， 2023年新增電池相關企業達30萬家以上。

據《中關村線上》報導，中國可能將投資約60億元人民幣（約合台幣255億元）用於全固態電池的研發，並支持相關企業突破電池技術瓶頸。目前存在的與電池相關的公司數量已經達到了106.04萬家，而且近10年來註冊量持續增長，年增速維持在10%至75%之間。

中國大陸近10年來註冊量持續增長，年增速維持在10%至75%之間。（圖／快科技）

報導說，電池相關企業在2021年註冊量首次超過10萬家，同比增長72.14%至14.15萬家，達到近10年註冊量和增速的雙峰值。到2023年，註冊量首次超過30萬家，同比增長46.68%至31.29萬家。

截止目前，2024年已經註冊了12.47萬家電池相關企業，在前4個月的註冊量達到了10.09萬家，與去年同期水準基本持平。從地區來看，廣東是存量最多的省份，有超過18萬家企業與電池相關；其次是江蘇和山東，分別擁有9.1萬和8.5萬家相關企業。其他地區如浙江、河南等地也存在一定的市場份額。

總體而言，在未來全固態電池技術將繼續發展和進步，並有望成為新能源汽車行業的主流動力來源之一。