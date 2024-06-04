尋求法國網球公開賽女單3連霸的波蘭世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek），持續展現好狀態以及在紅土場地的主宰力，4日法網女單8強賽6比0、6比2讓去年溫布頓錦標賽女單冠軍、目前世界第6的捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）有點難堪地出局，順利卡位4強。

包括前一場賽事僅花40分鐘便以兩個6比0奪勝，以及今天這場第1盤6比0拿下，思薇雅蒂跨場連拿18局，第2盤萬卓索娃好不容易才拿到2局，避開拿不到局數的場面。

這場比賽思薇雅蒂只出現10次非受迫性失誤，萬卓索娃15次也算是不錯的表現，只是自己發球局出現過4次雙發失誤，且致勝球思薇雅蒂也以25比12有明顯優勢。

對於近況甚佳，思薇雅蒂坦言自己就是平常心看待每一場比賽，「今天不過又是另一場比賽，我擺正心態、繼續前進，準決賽對第3種子高芙（Coco Gauff）肯定不容易，也是繼續平常心面對。」