高晶萍指出，2021年丶2022年度就開始有永續報告書審閱制度，且結果會公告在證交所及櫃買中心官網，今年已有544家上市櫃申報2023年的永續報告書，而因近期發生數起勞工與與環境安全重大事件，證交所及櫃買中心將自今年起擴大永續報告書審閱廣度及深度，上市櫃每五年至少被選定為受查公司一次，並依據公司所屬產業特性，採取風險基礎方法(RBA)，選定特定受查公司進行深入查核。

高晶萍說明，抽查會分三種，包括：「一般性抽查」會抽20％的上市櫃公司、「特定主題」會抽查5％，含蓋有職安、勞安、食安、空污、水污染、公司治理評鑑差、有資安問題的公司，「例外審查」則是會針對外界關注的重大ESG案件公司來進行深入查核。

高晶萍指出，如經查得永續資訊有重大揭露缺失，證交所及櫃買中心將處以違約金，並函請公司更補正，必要時將另要求公司針對永續報告書編製流程制訂改善計劃、完成一定教育訓練時數，並得列為公司治理評鑑扣分參考。不過她指出，審閱機制現階段主要還是鼓勵公司揭露完整，近幾年並沒有裁罰案件。

金管會在去年3月28日發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，重點包括深化企業永續治理文化及精進永續資訊揭露，相關推動措施，除了，強化永續報告書揭露品質，還有督促企業正視並由上而下實踐永續治理、永續資訊管理納入內部控制制度、加強永續報告書確信機構管理等措施。

高晶萍指出，證交所及櫃買中心已在今年3月發布「永續發展委員會組織規程」參考範例，引導上市櫃公司設置永續發展委員會，督導永續發展相關事項並提報董事會。也在今年4月修正發布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，要求上市櫃公司將永續資訊管理納入內部控制制度，並列為年度必要稽核項目，相關規定自明年起施行。

另外，公司永續報告書揭露缺失事項若是規定須取得確信者，證交所及櫃買中心將調閱確信機構工作底稿，檢視確信程序是否符合規範，若涉有缺失，將函請嗣後注意改善，情節嚴重者，得於一定期間內暫停接受或不同意其出具之意見書。

金管會強調，提升永續資訊品質不僅有助於防範漂綠行為，更能提升大眾對企業的信任度，進而建立良好企業聲譽及市場競爭力。金管會將持續關注國際永續發展趨勢，結合國內外實務經驗，不斷完善相關政策，引領上市櫃公司邁向永續發展。