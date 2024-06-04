韓流天王Rain（鄭智薰）跟天然美女金泰希2013年被拍到約會照後，火速認愛，並在2017年結婚，育有2女。昨（3）日Rain在網路節目首次曝光和金泰希相識過程，坦言被金泰希拒絕過很多次，但這樣反而激起他的勝負欲，花了一年多終於打動女神。

Rain上主持人申東燁YT節目，他透露是在一次拍廣告的場合，遇到金泰希，一看到對方就覺和自己是不同風格的人，他思考一下後，透露其實金泰希不是他喜歡的類型。但還是被對方吸引，主動向對方示好，當時金泰希直白表示，Rain也不是她喜歡的類型，她表示：「我喜歡帥哥」。

但是Rain還是打電話約女神吃飯，怎料，金泰希卻冷淡表示：「為什麼一定要吃飯呢？」Rain覺得只是吃飯而已沒有關係吧，沒想到卻被打槍，當時心中湧起一股勝負慾，於是Rain又打電話問：「我們一起吃飯應該還是可以的吧？」但金泰希卻表示「哦..我還是算了」。

Rain透露被金泰希拒絕多次。（圖／中時資料照片）

電話掛斷後，Rain覺得很火大，思考自己應該也算是還不錯的人，所以又打了一次電話過去，他表示：「如果完全不關心，肯定不會再接電話了」，但金泰希卻再次接起電話，這次Rain甚至使出苦肉計，說自己2周後就要入伍了，真的很想跟她聊一聊，但還是被拒絕，這件事就這樣結束了。

之後過了一年，Rain當兵休假想找朋友一起吃飯。為了預防手機弄丟電話外流，他通訊錄上會故意把聯絡人名子最後一個字改掉，當時他把「金泰希」和另一位朋友的名字都存為「金泰秀」，一時分不清誰是誰，便給兩個人都發了短訊，金泰希回覆他發錯訊息了，知道對方是金泰希後，Rain再次提出邀約，而這次女神答應邀約，之後兩人開始交往，並結婚生子。