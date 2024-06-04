名模林若亞（Novia）與賈靜雯前夫孫志浩交往4年多，2016年在關島舉行婚禮，婚後林若亞將重心轉移至家庭，鮮少在社群上公開發文，僅偶爾出現在梧桐妹(Angel)的IG動態中。近日林若亞參加「最美金鐘主持人」方芳芳獨子的婚禮，藝人徐乃麟PO文中，意外曝光林若亞近照。

方芳芳的獨子在上海萬豪酒店舉行婚禮，現場賓客眾多，大家都盛裝打扮出席。徐乃麟今（4日）透過臉書發文祝賀道：「溫馨的婚禮，滿滿的祝福」，開心曬出與大家的合照，也意外曝光林若亞近況，畫面中可見她保養得宜，臉部膚況極佳，高挑身材穿著銀黑包臀洋裝，一頭亮麗長捲髮相當氣質。

林若亞近況保養得宜。（圖／翻攝徐乃麟 臉書）

梧桐妹為孫志浩與前妻賈靜雯的女兒，過去林若亞曾被問到與梧桐妹互動，透露對方稱呼自己阿姨：「我一輩子都不會要求她叫我媽，媽媽只有一個，不管她叫我什麼，我都會疼她」。

梧桐妹大方分享與爸爸孫志浩、繼母林若亞(前右)和奶奶的家庭聚會照。（圖／梧桐妹Instagram）

梧桐妹過去被網友惡意留言攻擊，曾公開回應：「拜託你們不要怪我爸爸或Novia阿姨任何事情，不認識他們就不要說他們有多壞，他們什麼都沒有做…他們都是我非常愛的人」，昔林若亞生日，梧桐妹也大方曬出一家人合照，可見關係相處非常融洽。