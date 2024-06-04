由於華南雲雨區東移、台灣附近水氣偏多，明（5）日西半部地區不定時有局部短暫陣雨，東半部地區大致多雲、偶有短暫陣雨。氣象署表示，下周日至下周二（9日至11日）鋒面位於台灣北部海面，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨，大氣潮濕溫暖。

氣象署指出，明天西半部地區不定時有局部短暫陣雨，東半部地區大致為多雲、偶有短暫陣雨，各地降雨機率高；溫度方面，北部、東半部夜晚清晨低溫為22、23度，其他地區為24至26度，感受稍涼，北台灣白天高溫為25、26度，其他地區為27至30度，感受舒適溫暖。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周四（6日）華南雲雨區東移，台灣附近水氣偏多，西半部地區不定時有短暫陣雨，東半部地區大致為多雲、偶有局部短暫陣雨；周五、周六（7日至8日）水氣仍多，南部、東南部整日不定時有局部短暫陣雨甚至雷雨，其他地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，氣溫回升。

下周日至下周二鋒面位於台灣北部海面，台灣處於鋒面前緣偏西南風的環境，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，大氣潮濕溫暖。