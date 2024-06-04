輝達執行長黃仁勳、AMD超微董事長蘇姿丰先後訪台，引發科技旋風，一言一動都引人注目，甚至關心該企業未來與台灣的合作互動關係發展。但卻有親綠側翼帶風向稱，桃園錯過了台積電，也錯過了輝達，連超微都不願意去桃園。名嘴歷史哥李易修對此打臉澄清，美超微2021年7月已在桃園設廠；輝達AI亞太物流中心也已於112年底進駐航空城；桃園沒有不要台積電，是做長遠規劃不倉促上路。直呼綠營造謠不會讓桃園更好。

桃園市政府表示，市長張善政上任以來，桃市府便持續與NVIDIA輝達公司保持良好互動關係。去年8月張善政親自率市府團隊拜會輝達美國總部，輝達也已於112年底進駐遠雄自貿港打造亞太物流中心，落地台灣深化半導體AI生態系發展。同時市府為將AI技術應用在市政服務，用科技為城市解決問題，也與台灣輝達合作，導入AI課程及應用專案，希望提升公務人員對AI技術的應用能力，為「智慧桃園」的發展開創各種可能性。

「綠圾造謠桃園不會讓民進黨更好，只會讓桃園人更看不起這種低級的政黨！」歷史哥今(4日)在臉書PO圖指出，澄清1：AI伺服器大廠美超微（Supermicro）2021年7月已在桃園設廠。澄清2：輝達AI亞太物流中心已進駐桃園航空城。澄清3：桃園沒有不要台積電，是做長遠規劃不倉促上路。他質疑，政策是延續的，如果照綠側翼說這些都沒來桃園，「是不是臭到前市長沒做事、和後來的行政院副院長沒照顧桃園？」