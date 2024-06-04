立法院院會今天表決通過《原住民保留地禁伐補償條例》部分條文修正，2025年起，禁伐補償金額由每年每公頃3萬提升至6萬。原民會表示，未來每年補償金將增加25.99億元，勢必排擠其他資源，例如「國家級原住民族博物館籌建計畫」、「南島民族論壇中長程計畫」、「原住民族經濟貿易合作協議」，但仍會在能力範圍內，持續推動原住民族政策。

原住民保留地禁伐補償2016年實施至今，補償核定面積從2016年的2.4萬公頃，到去年已達7.2萬多公頃，有5.1萬族人獲得補償，截至去年累計撥付補償金約124.7億元，原民會預估今年申請補償面積將增為7.7萬公頃，補償金約為23.21億元。

原民會表示，本次修法通過後，2025年起每年禁伐補償金由每公頃3萬元提高至6萬元，每年所需補償金約52.15億元，較現有補償金增加約25.99億元，約占原民會2025年度歲出概算125.29億元的41.6％，新增的25.99億元經費則約占20％。

原民會說明，原民會年度預算法律義務支出占比為69％，修法通過後，禁伐補償新增預算及法律義務支出兩者佔比將高達89％，勢將排擠其他重要計畫的執行，包括「國家級原住民族博物館籌建計畫」、「南島民族論壇中長程計畫」、「原住民族經濟貿易合作協議」等計畫。

但原民會強調，為維護國土保安及因應氣候變遷，落實族人土地因其他法規受限制而無法使用應予補償，原民會責無旁貸，後續將依法持續推動原住民族權益保障政策。