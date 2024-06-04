空中巴士集團在2024柏林國際航空展 (ILA 2024)上，推出「匿蹤僚機」，暗黑的塗裝、扁平的機身、前翼配箭式三角翼的部局，外型相當科幻。

航空學家(TheAviationist)報導，空巴集團在官方新聞稿中沒有使用「忠誠僚機」( Loyal Wingman )的標準定義，而是只稱為「僚機」(Wingman)，顯然他們還沒有完全定型，類似於汽車行業用於設計練習的概念車。

空中巴士的描述中，僚機是一種無人戰鬥機，可被現有的颱風戰鬥機飛行員所控制，由它們執行對有人戰機來說，更加危險的任務。模型將展示所有預期功能，包括匿蹤性、各種武器整合、先進感測器、指管連線和協同作戰。然而就像「概念車」一樣，並不是所有展出的東西都可以投入生產。

空中巴士防務執行長舍可霍恩(Michael Schoellhorn)在記者會上表示：「德國空軍表示，在未來作戰空中系統(FCAS，計畫中的歐洲下一代戰機)於2040 年投入使用之前，我們需要一架無人機，與現役戰鬥機一起飛行並支援任務，也就是僚機Wingman。」

雖然今天公佈的「僚機」的概念圖，不一定會與原型機完全相同；但概念圖透露的是一款先進、具有隱身形狀的未來飛機。它外型光滑、線條簡潔，表面平坦，最大程度的減少垂直面，沒有突出的元件，有助於減少雷達橫截面 (RCS)。

機身前方有一對前翼，可以提升飛機前緣升力，縮短滑跑距離；而升空後還能增強機動性和機首指向力。後方的主機翼，則類似B-21的長尾風箏型，具有一定程度的遮蔽排氣口的效果。總體而言，這可能是空巴集團提出的匿蹤飛機技術。