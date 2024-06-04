王毅推動共建「一帶一路」倡議和土耳其「中間走廊」計畫有效對接。（大陸外交部網站）

中國大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅4日與土耳其外交部長費丹在北京會談，推動共建「一帶一路」倡議和土耳其「中間走廊」計畫有效對接。

王毅表示，中國和土耳其同為文明古國和二十國集團重要成員，面對國際情勢深刻變化的挑戰，應加強溝通協調，從古老智慧中汲取力量，在時代潮流中把握方向，為推動地區和平、全球發展作出正面貢獻。中土分別位於亞歐大陸東西兩端，千年絲路將兩國緊密連結在一起。

平等尊重是中土關係的政治基礎，互利共贏是中土合作的不竭動力，相知相親是中土人民的共同願望。在習近平主席和艾爾多安總統戰略引領下，中土戰略合作關係保持發展勢頭，展現廣闊前景。中華民族偉大復興與土耳其發展願景交相輝映，彼此助力，將在人類進步史上再譜寫新的篇章。

王毅指出，建設全方位、深層、高水準的中土關係符合兩國和兩國人民的根本利益。中方堅定支持土耳其繼續探索獨立自主發展道路，支持土方為維護主權、安全和發展利益所做努力，讚賞土方在事關中國主權、安全和領土完整的核心利益上理解支持中方正當立場。

中方願與土方保持多層次交往，發揮好中土政府間合作委員會等機製作用，推動共建「一帶一路」倡議和土耳其「中間走廊」計畫有效對接，拓展合作領域，挖掘合作潛力。

中方願擴大進口土壤優質農產品，支持兩國企業不斷提升合作層級與科技含量，並密切文化、教育、旅遊、航空等領域合作。

雙方要加強在聯合國等多邊架構下協調合作，支持聯合國在全球治理體系中發揮核心作用，反對霸權主義和強權政治，反對少數國家壟斷國際事務，反對「築牆設壘」、「脫鉤斷鏈」 ，維護全球供應鏈產業鏈穩定運行，推動建立公平合理的全球治理體系。

費丹表示，土中在各自地區和全球都有重要影響。土政府高度重視對華關係，恪守一個中國原則，支持中方維護自身核心利益和重大關切。中國的發展對世界和平繁榮至關重要，土方反對陣營對抗，不認同、不支持打壓遏制中國發展的錯誤行徑，不允許任何勢力在土耳其領土上從事損害中國主權、安全的行為。

「中間走廊」計畫與「一帶一路」倡議高度契合，土方願同中方密切合作，透過兩國政府間合作委員會等機制，推動雙方在貿易、投資、金融、農業、旅遊、教育等領域的交流合作取得更多實質成果。土中同為新興市場大國和二十國集團成員，在維護國際公平正義上有廣泛共同利益。

土方高度讚賞中方在烏克蘭、中東等議題上秉持公道正義立場，期待與中方共同發揮建設性作用，為區域乃至世界的繁榮穩定做出更大貢獻。

雙方也就烏克蘭、巴勒斯坦等共同關心的國際和地區議題交換看法，協調立場。